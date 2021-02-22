В полиции Анапы как вещдок проходит лемур

Лемур сейчас на ответственном хранении в зоопарке. Фото: МВД Анапы

В полицию Анапы обратилась жительница Московской области. На одном из сайтов объявлений она купила за 73 000 рублей лемура, но покупку так и не получила. Продавец сначала говорил ей, что животное находится в санитарной зоне аэропорта, а потом и вовсе перестал выходить на связь.

Полиция курорта нашла продавца – 25-летнего анапчанина, - и доставила его в отделение.

- На допросе он признался, что все деньги уже потратил, а лемур находится у него дома, - пояснили в ОМВД России по Анапе. – Животное мы изъяли, сейчас лемур находится на ответственном хранении в одном из зоопарков города.

Лемур проходит как вещдок, а вот мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело за «Мошенничество». Ему грозит за это до пяти лет лишения свободы.

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