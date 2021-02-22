Фото: Центральный военно-морской музей

Крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в срочном ремонте.

Об этом сообщил директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай.

- Корабль находится в тяжелом состоянии, он требует немедленного докования, требуется ремонт и серьезная музеефикация, - цитирует директора музея Интерфакс. - Эту проблему мы поднимаем на всех уровнях, о ней знают, и мы надеемся, что в этом году, максимум, в следующем вопрос докования будет решен.

В последний раз крейсер ремонтировали 20 лет назад. Сейчас, по словам Нехая, у корабля прогнило днище, но рабочие как могут с этим справляются.

Хотя еще в 2019 году было заявлено, что корабль отправят на ремонт. «Михаил Кутузов» сейчас корабль-музей, он стоит на приколе в Новороссийске и на корабле устраивают экскурсии. А заложен был в 1951 году и базировался в Севастополе. В 90-ые годы его «перевели» в Новороссийск.