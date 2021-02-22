На Кубани жена убила мужа, а полиции сообщила, что супруг зарезался сам

Идет следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции Апшеронского района расследуют дело об убийстве. Еще 18 февраля в восемь около восьми вечера в дежурную часть МВД позвонила взволнованная женщина и сообщила, что ее супруг сам себя зарезал.

- Когда сотрудники МВД приехала домой к женщине, она сначала рассказывала, что муж взял нож и ударил сам себя, а потом все же раскололась, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в ОМВД Апшеронского района. – Женщина в итоге созналась, что сильно поругалась с мужем, а потом взяла нож и ударила его в самое сердце.

Ранение оказалось смертельным.

- Причем женщина убила мужа в 19:30, а через 19 минут позвонила в полицию, - продолжает наш источник.

57-летняя жительница Апшеронского района задержана, идет следствие.

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