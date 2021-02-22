В Анапе муж с женой избили полицейского за то, что остановил машину с их несовершеннолетним сыном

. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Анапе гашники остановили девяносто девятую, которой управлял 17-летний парень. Рядом в машине сидели отец и мать водителя. Когда полицейские стали говорить, что управлять авто парень не имеет права в силу своего возраста, его отец вышел из машины и дал в лицо одному из гаишников. Да так, что сломал ему нос.

Тут же сотрудники ДПС надели на него наручники, но вдруг из автомобиля выскочила мать водителя и тоже вцепилась в полицейского.

- Отец несовершеннолетнего водителя был в состоянии алкогольного опьянения, мать – в наркотическом, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. – За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также за

потребление наркотических средств и за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему на это право, родителей юного водителя поместили в ИВС.

После того, как хулиганов доставили в отделение, оба полицейских обратились к врачам. Одного из них осмотрели и отпустили, а второму понадобилась медицинская помощь – у него перелом носа, ушибы и ссадины.

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