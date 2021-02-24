В Сочи в ДТП пострадали двое детей

Фото отдела пропаганды ОГИБДД УВД по городу Сочи

ДТП в Сочи случилось в 18:40 на улице Пластунской. По предварительным данным, водитель «Ниссан» на скорости перелетел через металлическое ограждение и на встречке столкнулся с автомобилем «Опель». Три человека пострадали.

- В результате аварии пострадали двое детей из «Опеля», а также водитель «Ниссана». Дети сидели в удерживающих креслах, что позволило избежать тяжелых травм, - сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по городу Сочи.

В настоящее время проводятся проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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