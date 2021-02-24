В Сочи простятся с заслуженным врачом России Валерием Скляренко

Валерий Скляренко. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи умер заслуженный врач России, Герой труда Кубани, кандидат медицинских наук и полковник медицинской службы Валерий Скляренко. Почетного гражданина города не стало на 67-м году жизни 19 февраля.

По предварительным данным, у него возникли осложнения на фоне коронавирусной инфекции, которую выявили в больнице. Известно также, что он страдал сахарным диабетом. Церемония прощания с Валерием Скляренко состоится сегодня, 24 февраля, в 11 часов утра в здании городского Собрания Сочи по адресу: Курортный проспект, 37. Проводить в последний путь врача могут все желающие.

Соболезнования родным и близким выдающегося медика выразил губернатор Вениамин Кондратьев.

– Свою жизнь Валерий Григорьевич посвятил благородному делу – служению людям. Выдающийся врач, руководитель и организатор, он многое сделал для развития отечественной медицины. С его именем связаны значительные успехи санаторно-курортной отрасли Кубани и России. Мы всегда будем ему признательны за все, что он сделал на благо нашего края и страны, за неоценимый вклад в укрепление здоровья соотечественников, – написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что соболезнования по поводу смерти Скляренко выразил и мэр Сочи.

Валерий Скляренко прошел путь от интерна до главврача, возглавлял крупнейшие здравницы, представлял интересы сочинцев в органах власти. Он начинал свою карьеру в Сочинской горбольнице №2. В разные годы работал врачом-терапевтом-аллергологом, заведующим отделением сочинской Курортной поликлиники №1, главврачом санатория «Сочи», начальником санатория «Правда». Награжден орденами, медалями, имеет грамоту Президента России.