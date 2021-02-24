ДТП с рейсовым автобусом в Сочи 23 февраля 2020: троих пассажиров пришлось доставать из покореженного салона

Все участники ДТП живы

Две аварии произошли в районе Сочи за прошедшие выходные.

- Одно из сообщений поступило сегодня, 24 февраля, около 5 часов утра. ДТП произошло на улице Транспортная 41. Водитель был заблокирован, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Прибыв на место происшествия, спасатели обесточили автомобиль. В нем находился 33-летнего житель Ставропольского края. Он нуждался в медицинской помощи и был передан врачам.

Во второй аварии на Красной Поляне столкнулись рейсовый автобус и такси.

- Прибыв к месту происшествия, спасатели обесточили транспортные средства, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя такси и транспортировали из его салона троих пассажиров. Всех пострадавших передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили в спасотряде.

Напомним, на Кубани действует штормовое предупреждение по сильным морозам.