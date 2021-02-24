Возобновляется прямое авиасообщение между Сочи и Ереваном

Фото Международного аэропорта Сочи

Авиакомпания Азимут сообщила о возобновлении выполнения рейсов между Сочи и Ереваном. Как сообщается, авиасообщение российского курорта со столицей Армении вновь начнется с 26 февраля. Рейсы планируется выполнять каждую неделю, по пятницам.

Из Сочи в Ереван самолет будет вылетать в 19.20, а приземлится в армянской столице в 21.30. В обратном направлении борт вылетит в 22.25.

Авиакомпания также особо предупреждает пассажиров о действующих правилах пересечения границы РФ для жителей Армении.

- С 1 февраля по 1 марта 2021 года включительно для граждан государств – членов Евразийского экономического союза разрешен въезд из республики Армения на территорию РФ при предъявлении отрицательного результата исследования на коронавирус,- говорится в сообщении перевозчика.

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