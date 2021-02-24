В Сочи выберут общественные территории для благоустройства в 2022 году

Фото мэрии Сочи

В 2021 году по городской программе намечено благоустроить четыре общественные территории – по одной в каждом из районов курорта.

Сейчас по этим объектам оформляется проектная документация. Отбор городских мест для благоустройства в 2022 году, будет сделан по итогам рейтингового онлайн-голосования.

Оно пройдет с 27 апреля по 30 мая на специальном федеральном портале.

- Необходимо грамотно и быстро формировать земельные участки, создавать на них новые общественные пространства, привлекая для этого все краевое и федеральное финансирование, – отметил директор департамента строительства администрации Сочи Алексей Соколов.

Сначала обсуждение этих проектов будет организовано внутри города, на официальном сайте мэрии курорта.

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