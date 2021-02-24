В Краснодарском крае юрисконсульт воинской части осуждена за мошенничество

Фото СК РФ

Юрисконсульт воинской части в течение почти всего 2018 года приписывала себе выходные и праздничные дни в качестве рабочих, за что ей исправно выплачивалась зарплата и сверхурочные. При этом, женщина на самом деле не была на работе в выходные.

Таким способом она сумела получить более 52 тысяч рублей сверх обычного заработка. Нарушения вскрылись во время проверки.

- Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Новороссийскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора лицу гражданского персонала одной из воинских частей Анастасии И., которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения),- сообщает ВСУ СК по ЮФО.

До суда женщина полностью и добровольно возместила причиненный ущерб государству.

Октябрьским районным судом г. Новороссийска Краснодарского края она. признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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