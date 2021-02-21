В Краснодарском крае полицейский взял деньги за продление вида на жительство, но ничего не сделал. Его жертвами стали три гражданина Греции, а сам сотрудник правоохранительных органов – фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».Инцидент произошел в Белореченском районе. 54-летний сотрудник ОВД попался на взятке. По версии следствия, в январе 2020 года гражданин Республики Греция обратился к нему заявлением о продлении вида на жительство для себя и еще двух иностранцев.После оформления необходимых документов, полицейский предложил сам оплатить госпошлину за 15 тысяч рублей (по 5 тысяч рублей с каждого иностранного гражданина). Он взял деньги, но свое обещание сотрудник правоохранительных органов не выполнил. Тогда гражданин Греции подал заявление в полицию.- По данному факту проводится служебная проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.Принято решение об отстранении государственного служащего от исполнения служебных обязанностей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Краснодаре двух экс-полицейских осудили за попытку получить взяткуНачальник предложил взять у подозреваемого 300 тысяч рублей за увод от ответственности. После переговоров полицейские уменьшили сумму взятки до 100 тысяч рублей (подробности)На Кубани за получение взяток осудили бывших сотрудников полицииБелореченский районный суд вынес приговор в отношении бывших полицейских. Они признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе, группой лиц по предварительному сговору). Было установлено, 32-летний и 38-летний сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получили от краснодарца 60 тысяч рублей за покровительство и попустительство по службе (продолжение)