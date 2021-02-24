В Краснодаре две женщины вытащили 120 тысяч рублей через незапертую дверь дома

Фото УМВД по Краснодару

На улице Александра Невского в Краснодаре две воровки совершили весьма дерзкую кражу денег у домохозяйки. Сама хозяйка дома при этом находилась дома, и занималась приготовлением обеда.

Две женщины просто зашли в незапертую дверь дома и забрали 120 тысяч рублей наличными из женской сумки в прихожей.

Сотрудники угрозыска сумели задержать воровок по горячим следам. Ими оказались 38-ми и 40 -летняя гостьи края из Смоленской области.

Женщины признались в краже. Похищенные деньги возвращены неосторожной хозяйке.

- По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Женщинам грозит до 6 лет тюрьмы,- сообщает УМВД по Краснодару.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Краснодарском крае юрисконсульт воинской части осуждена за мошенничество

Юрисконсульт воинской части в течение почти всего 2018 года приписывала себе выходные и праздничные дни в качестве рабочих, за что ей исправно выплачивалась зарплата и сверхурочные. При этом, женщина на самом деле не была на работе в выходные.(читать далее)