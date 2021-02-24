В Сочи электропоезд «Ласточка» сбил женщину

55-летняя жительница Лабинска скончалась на месте Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи электричка «Ласточка» сбила женщину

Трагедия произошла на 35 километре совмещенной дороги «Адлер – Роза Хутор» в районе Красной Поляны. 55-летняя жительница Лабинска скончалась на месте.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Адлерского линейного отдела полиции, - сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Машинист увидел человека на путях и применил экстренное торможение, но это не помогло.

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