Фото: t.me/admkrai.krasnodar

В Геленджике сносят два самостроя. Остановить возведение двух домов-«самоволок» в густонаселенном микрорайоне курорта распорядился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Почти две недели назад в самостроях снесли пятый этаж, но продолжению работ помешал сильный ветер, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Фото: t.me/admkrai.krasnodar

Как только погода наладилась, начался разбор перекрытия между 4-м и 5-м этажами. Снести здание намечено до конца марта, чтобы начать на этом месте строительство спортивной площадки.

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