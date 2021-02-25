«Одной тряпкой»: Горничная откровенно рассказала о работе в пансионате Сочи

Фото: sochi.ru.

Горничная откровенно рассказала о работе в пансионате Сочи. По словам девушки, за месяц она заработала лишь 15 тысяч рублей, постоянно убирая номера, в которых все должно сиять чистотой после каждого гостя.

- Каждая комната, как отдельная квартира, с большим балконом, огромными кроватями (взрослой, детской), джакузи, буфетом с посудой. Всё должно блестеть после каждого посетителя, а постояльцы менялись почти каждый день, - призналась автор обзора на платформе «Яндекс.Дзен».

По ее словам, виды с балконов номеров настолько завораживают, что только ради них одних стоит работать в пансионате.

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