«Убил 250 голубей»: На Кубани разыскивают охотника, который причинил природе особо крупный ущерб

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На Кубани разыскивают охотника, который причинил природе особо крупный ущерб. Министерство природных ресурсов Краснодарского края выявило факт злостного нарушения законодательства в области сохранения фауны леса. Инцидент стал известен, благодаря посту в соцсетях.

- Охотник уничтожил от 200 до 250 особей голубя-вяхиря, природе причинен особо крупный ущерб: от 360 до 750 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Информация передана в ОМВД России по Туапсинскому району для установлении личности охотника и привлечения его к уголовной ответственности.

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