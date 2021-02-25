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Трехлетний бюджет Краснодарского края увеличен почти на 30 млрд рублей

В 2021 году расходная часть бюджета составит 322,7 млрд рублей
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Финансовые планы краевых властей прошлого года по росту бюджета региона воплотились в жизнь. 30 млрд рублей дополнительно распределено в краевом бюджете на период в три года, из них 16,2 млрд рублей придутся на 2021 год.

В 2021 году за счет этого вырастет финансирование агропромышленного комплекса, дорожного фонда и сферы ЖКХ.

- Это говорит о том, что правильно расставленные приоритеты в прошлом году, антикризисные решения позволили удержать экономику. Сегодня она не просто стабильна, но и развивается, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев в своем выступлении на сессии ЗСК.

Расходную часть бюджета удалось увеличить за счет роста поступления налогов и неналоговых доходов, а также поддержки из федерального бюджета. В целом в 2021 году расходы составят 322,7 млрд рублей. Одновременно объем коммерческих кредитов планируется снизить на 10,3 млрд рублей.

– Сегодня экономика Кубани может справиться с любыми задачами без привлечения коммерческих кредитов. У нас достаточно собственных средств, чтобы добавить финансирование по целому ряду направлений, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

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