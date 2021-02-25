Эксперты ожидают роста цен на недвижимость в Сочи в 2021 году в пределах 10-15%

Фото мэрии Сочи

Интерес клиентов к инвестиционным вложениям в недвижимость Сочи в 2020 году вырос в два раза – на 50,54% – по сравнению с 2019 годом.

При этом в январе 2021 года число клиентских запросов на подобные объекты еще выросло на 27,8% по сравнению с декабрем прошлого года.

– Интерес к недвижимости в Сочи мы связываем с несколькими факторами. Это закрытые границы из-за пандемии. Во-вторых, много людей в прошлом году поехали на отдых в Сочи и после этого заинтересовались покупкой недвижимости в этом городе. Третьей причиной я бы назвал общий рост спроса на российскую недвижимость, который был обусловлен ослаблением рубля и стремлением людей спасти собственные сбережения за счет покупки жилья,- отметил Александр Поздняков, основатель инвестиционной компании Garnet.

Наибольший интерес клиенты проявляют к квартирам в домах, находящихся в высокой стадии готовности. Это связано с тем, что в таких проектах можно найти квартиры либо от собственников, либо от застройщиков по более привлекательным ценам,.

Для инвестиционных сделок характерен и рентный, и спекулятивный характер. Часто покупатели сами сразу не знают, какой вариант им будет более интересен.

- По нашим оценкам, естественный рост цен недвижимость в Сочи будет на уровне 10-15% годовых,- отмечает эксперт.

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