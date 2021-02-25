В Краснодарском крае на 500 млн увеличено финансирование на покупку жилья детям-сиротам

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На Кубани полмиллиарда рублей добавлено в бюджет на покупку жилья для детей- сирот

– На эти цели мы добавляем 500 млн рублей, а всего объем финансирования в данном случае составит 2,3 млрд рублей., – отметил губернатор Вениамин Кондратьев на сессии ЗСК 25 февраля.

Также на сессии краевого парламента изменен закон о безвозмездной передаче в собственность земельных участков многодетным семьям. По существующим правилам в очередь на получение земли становится только один из родителей. В случае его смерти или лишения родительских прав, второй родитель ранее должен был в течение трех месяцев встать на очередь вместо него.

Зачастую, из-за жизненных обстоятельств или незнания, родители не выполняли это требование и лишались права на получение земли.

- Это несправедливо – лишать семью очереди из-за формальности. Предлагаем исключить из действующей редакции закона ограничивающий срок в 90 дней, – отметил вице-спикер ЗСК Сергей Усенко.

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