Генпрокуратура РФ создала отдел в Сириусе

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На федеральной территории Сириус по поручению Генерального прокурора РФ создан отдел. В его состав войдут пять сотрудников. Подразделение будет заниматься надзором за исполнением федерального законодательства на данной территории.

- Отдел наладит взаимодействие с населением, ее молодежным, педагогическим и научным сообществами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ведомства.

Представитель пресс-службы уточнила, что отдел будет располагаться в Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что появление на курорте поселка Сириус не отразится на местных жителях. По словам администрации, горожане могут получить ряд преимуществ, в том числе и бытовых.

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