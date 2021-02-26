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Главу строительной компании ГИК Мисака Казаряна арестовали в Краснодаре на два месяца

Сейчас в отношении застройщика ведется следствие. Адвокат считает, что бизнесмена заключили под стражу без оснований
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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По словам адвоката, руководителя строительной компании арестовали 18 февраля

По словам адвоката, руководителя строительной компании арестовали 18 февраля

Суд в Краснодаре отправил под стражу гендиректора строительной компании ГИК Мисака Казаряна на два месяца. Его арестовали на время следствия. Бизнесмен привлекается по уголовному делу о незаконной рубке леса.

По версии следствия, в 2020 году Казарян дал указание неустановленным лицам спилить 76 пицундских сосен рядом со строительной площадкой в Геленджике. Ущерб оценили в в районе 6 млн руб. В уголовном деле идет речь о ЖК «Северный» застройщика ООО «Стройинвест», который строили в Геленджике. Проблемный дом достраивала группа компаний, в которую входит ООО «ГИК» Мисака Казаряна.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что глава Геленджика Алексей Богодистов писал в соцсетях об обысках в мэрии. ФСБ несколько раз за месяц приезжали в администрацию. Силовики проверяли документы, связанные с деятельностью ООО «Стройинвест».

Адвокат Мисака Казаряна Алексей Аванесян считает, что бизнесмена заключили под стражу без оснований. Разбирательства продолжаются.

ЧП