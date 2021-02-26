В каких районах Кубани планируют ослабить режим повышенной готовности

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В Краснодарском крае ситуация с коронавирусом улучшается, наблюдается уменьшение уровня заболеваемости на 6%.

- Коэффициент распространения COVID-19 за последние 7 дней по сравнению с предыдущей неделей в целом по краю составил 0,94. В 11 районах планируется ввести послабления режима, - замначальника управления организации медицинской помощи населению минздрава края Юрий Сарычев.

Минздрав региона выбрал районы, в которых коэффициент распространения составляет менее 0,6. Это Абинский, Ейский, Кавказский, Калининский, Каневской, Крыловской, Крымский, Лабинский, Ленинградский, Новопокровский и Северский районы. Именно в этих муниципалитетах могут ослабить режим повышенной готовности.

- В настоящее время планируем выйти с предложением к краевому Роспотребнадзору и оперштабу края по восстановлению профилактических медосмотров и диспансеризации отдельных категорий взрослого населения в районах, в которых низкий уровень и коэффициент распространения заболеваемости, - добавил Сарычев.

Ранее "Комсомолка" сообщала о самых зараженных и самых здоровых районах Кубани.