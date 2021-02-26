Названы самые зараженные и самые здоровые районы Кубани

Самыми зараженными стали четыре города и района края. Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани назвали самые зараженные районы. С начала регистрации заболевания больше всего случаев коронавируса на 100 тысяч населения выявлено в Выселковском районе, Краснодаре, Белореченком и Павловском районах.

- Если рассмотреть показатель заболеваемости по районам, то наибольший - зафиксирован в Выселковском районе – 1439,7; Краснодаре – 1235,8; Белореченском районе – 1114,7; Павловском – 1049,4, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Самыми здоровыми стали Брховецкий, Каневской и Новокубанский районы, здесь наименьший уровень заболеваемости - 204,7; 206,5; 284,6 соответственно.

А вот, если брать данные с начала года, то цифры по заболеваемости немного другие. Больше всего случаев коронавируса за два месяца выявлено в Краснодаре и в курортных городах.

- С начала 2021 года зарегистрировано 10338 случаев, если говорить в абсолютных цифрах: Краснодар – 3064, Сочи – 1064, Геленджик – 360, Туапсинский район – 306, Белореченский район – 284. Наименьшее число случаев: Щербиновский район, Каневской и Брюховецкий районы – по 39 случаев, - добавили в оперштабе края.

По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения самым зараженным остается Выселковский район. К нему добавились Крыловской и Тбилисский, а также Геленджик. А самыми здоровыми стали Каневской и Новокубанский районы.

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