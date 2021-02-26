Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 февраля выросло на 160

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 февраля. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, наблюдаются качели заболеваемости.

По данным на 26 февраля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 160 человек, накануне было зафиксировано 142 случая. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Динской и Кавказский районы, здесь выявили 48, 18 и 8 новых случаев соответственно.

- По семь человек с COVID-19 попали в госпитали в Геленджике, Анапе и Горячем Ключе. По шесть положительных результатов получено в Туапсинском, Белореченском и Тбилисском районах. По пять – в Кореновском, Апшеронском, Гулькевичском и Сочи. По четыре новых пациента с коронавирусом прибавилось в Новороссийске и Тихорецком районе. По три – в Выселковском, Павловском и Армавире. По два человека выявили в Белоглинском и Курганинском районах. По одному – в Кущевском, Красноармейском, Ленинградском, Тимашевском, Усть-Лабинском и Новокубанском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших коронавирусом за последние сутки – трое детей. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких сейчас находятся 86 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Ранее "Комсомолка" сообщала, какие районы в крае стали самыми зараженными, а какие ждут послабления режима.