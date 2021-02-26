Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 26 февраля выросло на 15

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 26 февраля. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжат умирать люди с коронавирусом. По данным на 26 февраля за последние сутки в регионе скончались еще 15 человек. У всех заболевших была тяжелая форма COVID-19, на фоне которой развилась двусторонняя пневмония.

- В Краснодаре умерли 71-летний местный житель и 65-летний мужчина из Тимашевского района. В Лабинском районе скончались местный житель 87 лет и 66-летняя пациентка из Успенского района. В Армавире врачам не удалось спасти двух женщин 72 и 83 лет. В Северском районе умер 62-летний житель Динского района. В Крымском районе ушел из жизни мужчина 59 лет и женщина 73 лет из Темрюкского района. 76-летний геленджичанин умер в Новороссийске, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Еще пять человек скончались в сочинских больницах: 53-летняя женщина из Апшеронского района, а также женщины 71 года, 76 и 85 лет из Сочи.

Всего за период пандемии на Кубани умерли 1900 человек с коронавирусом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 26 февраля за последние сутки в госпитали Кубани попали 160 человек, из них трое – дети. Также сообщалось, какие районы в крае стали самыми зараженными, а какие ждут послабления режима.