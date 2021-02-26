Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 14 марта

Фото администрации КК

Согласно новому постановлению, маски по-прежнему являются обязательным атрибутом одежды для жителей и гостей Кубани во время нахождения в общественных местах, в транспорте и на транспортных узлах.

Все так же актуально требование соблюдать санитарную дистанцию в полтора метра.

Все организации и представители бизнеса несут ответственность за соблюдение масочного режима не только сотрудниками ,но и посетителями.

- Сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении. А число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничивается количеством в 100 человек,- говорится в документе.

Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Как ранее сообщалось, на Кубани ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, идет уменьшение уровня заболеваемости на 6%.