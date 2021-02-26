Пассажиропоток из аэропорта Домодедово в Сочи этой зимой вырос на 45%

Фото мэрии Сочи

Московский аэропорт Домодедово провел исследование пассажиропотока нынешней зимой и смог назвать наиболее популярные горнолыжные направления зимнего сезона - 2020-21.

Как уточняется любители катания в горах из аэропорта имеют возможность отправиться в семь российских городов, где есть горнолыжные трассы.

В среднем спрос на эти направления вырос на 24% по сравнению с сезоном прошлого года.

В пятерку самых востребованных у туристов горнолыжных направлений у пассажиров Домодедово вошли Сочи, Минводы, Уфа, Иркутск и Новокузнецк.

Пассажиропоток на этих маршрутах вырос в среднем более чем на 21%

. - Сочи - лидер среди российских направлений, более 340 тыс. путешественников выбрали этот маршрут, что на 45% больше, чем прошлой зимой,- говорится в материалах исследования.