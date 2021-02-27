В Краснодаре открылись 17 ярмарок выходного дня

Фото: krd.ru.

В Краснодаре утром в субботу открылись 17 ярмарок выходного дня. Здесь торгуют овощами и фруктами, бакалеей, мясными и молочными продуктами. Все товары фермеры привезли в краевой центр из разных районов Кубани.

Ярмарку открыты 27 февраля с 08:00 до 15:00. Но торговые ряды на улицах Одесской и Захарова продолжат работу и в воскресенье.

- На всех площадках обеспечено соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторинг соблюдения правил торговли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии краевого центра.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре появятся две новые ярмарки выходного дня.

КОНКТРЕТНО

Публикуем список адресов, где работают ярмарки:

улица Бургасская, 31/1;

улица Одесская, 48;

улица им. Будённого (между улицами Красной и Рашпилевской);

улица им. Дзержинского, 213;

улица Восточно-Кругликовская, 26;

улица им. Героя Яцкова, 11;

улица Уральская, 168;

улица им. Каляева, 198;

улица им. Захарова, 23;

проспект Чекистов, 9;

улица им. Думенко, 13;

улица Заводская, 9;

улица им. Евдокии Бершанской, 117;

хутор Ленина, улица Огородная, 62;

улица Зиповская, 34Б;

улица им. Евгении Жигуленко, 4;

улица им. Архитектора Ишунина 7/1.