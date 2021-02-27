В Краснодаре открылись 17 ярмарок выходного дня

Фото: krd.ru.
В Краснодаре утром в субботу открылись 17 ярмарок выходного дня. Здесь торгуют овощами и фруктами, бакалеей, мясными и молочными продуктами. Все товары фермеры привезли в краевой центр из разных районов Кубани.
Ярмарку открыты 27 февраля с 08:00 до 15:00. Но торговые ряды на улицах Одесской и Захарова продолжат работу и в воскресенье.
- На всех площадках обеспечено соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторинг соблюдения правил торговли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии краевого центра.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре появятся две новые ярмарки выходного дня.
КОНКТРЕТНО
Публикуем список адресов, где работают ярмарки:
улица Бургасская, 31/1;
улица Одесская, 48;
улица им. Будённого (между улицами Красной и Рашпилевской);
улица им. Дзержинского, 213;
улица Восточно-Кругликовская, 26;
улица им. Героя Яцкова, 11;
улица Уральская, 168;
улица им. Каляева, 198;
улица им. Захарова, 23;
проспект Чекистов, 9;
улица им. Думенко, 13;
улица Заводская, 9;
улица им. Евдокии Бершанской, 117;
хутор Ленина, улица Огородная, 62;
улица Зиповская, 34Б;
улица им. Евгении Жигуленко, 4;
улица им. Архитектора Ишунина 7/1.