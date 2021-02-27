Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Школа стартапов откроется на Кубани. Ее лучшие выпускники смогут получить займы до 1 млн рублей под 0,1%, говорится в постановлении, которое подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

– Но мы все знаем, какие в банках ставки. Плюс необходимо поручительство или залог, которого у начинающих предпринимателей зачастую нет, - сказал губернатор. - Поэтому разрабатываем новый заем для молодежи, условия будут максимально льготными – под 0,1% – без залога и поручительств.

Учениками новой школы могут стать молодые люди от 18 до 35 лет. В программе обучения: знакомство с основами ведения бизнеса, финансовой грамотности, навыки продвижение продукции на рынке и рычаги управления командой. Преподаватели проекта расскажут, как грамотно вложить деньги, найти партнеров или инвесторов для собственного проекта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что фонд «Цифровая долина Сочи» организует онлайновую образовательную программу «Цифроскоп».