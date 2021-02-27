«То дождь, то снег»: Сильные осадки прогнозируют синоптики на Кубани

Утром 28 февраля прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега. Фото: Юлия БАРАНОВА

Погода продолжает испытывать регион на прочность. И если в Краснодаре в субботу синоптики не прогнозируют существенных осадков, то воскресенье будет совсем другим.

Утром 28 февраля прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега.

- Ветер будет дуть западный с переходом на северо-западный и северный 5-10 м/с, в первой половине периода местами порывы 13-18 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха в последний день зимы от -2 до +3°С, 1 марта удивит жителей края весенним морозом до -5°С. Возможно днем столбик термометра поднимется до +1+6°С.

На Черноморское побережье идут ливни и снегопады, самые сильные будут на участке от Джубги до Магри.

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