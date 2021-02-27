Фото: golos-kubani.ru

В Краснодаре состоялась акция памяти Бориса Немцова. Стихийный мемориал возник у музея Фелицына, где стояли портреты политика, горящие свечи и букеты цветов с траурными лентами.

Несогласованная акция началась на площади перед краевой администрацией. Здесь собрались свыше 40 человек. Часть участников держала в руках плакаты. К 14:00 акция завершилась.

- Шесть лет назад убийца на Большом Москворецком мосту в столице выпустил в Немцова шесть пуль, - напомнили участники акции.

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