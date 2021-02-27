В Краснодаре на случай подтопления подготовили водооткачивающую технику

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В краевом центре к ликвидации подтоплений готовы 20 единиц спецтехники и 10 мотопомп. Синоптики прогнозируют в течение суток 28 февраля сильные дожди.

- Ситуацию контролируют специалисты Центра мониторинга дорожного движения и Единой дежурно-диспетчерской службы города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии краевого центра.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что после очередного дождя в Краснодаре спасатели эвакуировали людей на лодках. Дождь затопил улицы Северную, Гаврилова, Красную (район ТРЦ "Галерея"), Коммунаров, Гоголя, Ставропольскую, Московскую, Петра Метальникова. На дороги города выехала спецтехника - 20 водооткачивающих машин и восемь мотопомп. Кроме того, в ликвидации последствий непогоды задействовали сотрудников МЧС - в городе работают 72 человека и 28 единиц техники по откачке воды.