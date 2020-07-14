Ливень в Краснодаре 14 июля 2020: затоплены улицы, встали трамваи 00:00 00:00

Из-за обрушившегося на Краснодар ливня десятки улиц оказались под водой. Дождь затопил улицы Северную, Гаврилова, Красную (район ТРЦ "Галерея"), Коммунаров, Гоголя, Ставропольскую, Московскую, Петра Метальникова. На дороги города выехала спецтехника - 20 водооткачивающих машин и восемь мотопомп. Кроме того, в ликвидации последствий непогоды задействовали сотрудников МЧС - в городе работают 72 человека и 28 единиц техники по откачке воды.

Спасатели добираются до людей на лодках. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- В городе Краснодаре за 2 часа выпало более 20 мм осадков, - говорит начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов. - Подтоплено 25 низменных участков автомобильных дорог, две придворовые территории. Вода в дома не заходила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/790490" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре спасатели эвакуируют людей на лодках Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю..

Движение всего транспорта затруднилось - в городе 9-бальные пробки. Из-за подтоплений остановились трамваи - в сильный дождь электротранспорт ходить не может.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="508" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/790467" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре после ливня утонули легковушки.

Самая сложная ситуация сложилась в районе Вишняковского рынка. Река под Суворовским путепроводом появляется почти после каждого дождя. Но в этот раз уровень воды сильно поднялся - лужи доходили до капота машин. Очевидцы даже засняли, как волной от проезжающего мимо грузовика сносит припаркованные авто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/790488" frameborder="0"></iframe> Последствия ливня в Краснодаре 14 июля.

В этом же районе в западне оказались местные жители. В момент, когда на город обрушился ливень, они ехали в общественном транспорте. Вода стала подниматься, а люди покинуть вагон не смогли.

Вода пока не уходит. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В итоге, им на помощь пришли спасатели, вернее, приплыли. На лодках они добрались до утонувшего трамвая и освободили людей. С помощью плавсредства они доставили жителей с утонувшей улицы Ставропольской на сухой участок.

Людей доставляют на сухой участок улицы. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Эвакуировано 10 пассажиров и одного кондуктора, - уточняют в краевом ГУ МЧС - На месте работают 35 спасателей МЧС России по Краснодарскому краю, задействовано восемь единиц спецтехники, в том числе, плавсредства.