За 18 лет сотрудники службы «Кубань-СПАС» сохранили более 25 тысяч жизней

Фото КУБАНЬ-СПАС

Поначалу подразделение состояло всего из четырех отрядов. Сегодня это одна из крупнейших спасательных служб страны.

«Кубань-СПАС»т состоит из более чем 20 аварийно-спасательных отрядов. В их составе работают профессиональные кинологи, взрывники, альпинисты, водолазы, и представители еще доброго десятка профессий.

- За 18 лет сотрудники «Кубань-СПАС» провели 38256 аварийно-спасательных работ и сохранили 25307 жизней. Специалисты службы приходили на помощь жителям Тимашевского, Брюховецкого и Павловского района после сильного града с дождем, при подтоплениях в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах,- говорится в сообщении службы.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в феврале 2021 года спасатели службы несколько дней пешком и на снегоходах доставляли продукты питания на хутора Апшеронского района, отрезанные снегопадом от внешнего мира.

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