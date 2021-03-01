На Кубани депутата подозревают в мошенничестве на 11,5 млн рублей

Депутат Совета МО Туапсинский район подозревается в двух эпизодах

В Краснодарском крае депутата подозревают в мошенничестве на 11,5 млн рублей. Возбудили уголовное дело в отношении народного избранника Совета Туапсинского района по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ущерб составил 11,5 млн рублей.

- Депутат Совета МО Туапсинский район подозревается в двух эпизодах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. – Он незаконно завладел более 6,2 млн рублей. Кроме того, по исполнительному листу на счет подконтрольной подозреваемому организации перечислено свыше 5,3 млн рублей.

Представитель пресс-службы уточнила, что депутат, как соучредитель управляющей компании, давал указания ее гендиректору подписывать расходные кассовые ордера.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре под домашний арест отпустили депутата, который подозревается в особо крупном мошенничестве. Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство об изменении ему меры пресечения.