«Один убит, другой ранен»: На Кубани массовая драка закончилась поножовщиной

Причиной драки следователи называют бытовой конфликт

В Белореченске после уличной разборки погиб 22-летний парень, второй участник потасовки получил ранения. Массовая драка, которая закончилась поножовщиной, произошла около одного из кафе на улице Гоголя. Ее причиной следователи называют бытовой конфликт. В местную больницу доставили двух молодых людей с ножевыми ранениями, один из которых скончался.

Второй пострадавший в настоящее время находится в больнице, где ему продолжают оказывать необходимое лечение.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по факту убийства 22-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ) и покушения на убийство его 31-летнего знакомого погибшего (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что массовая драка произошла в центре Краснодара. Установлено, что мужчина находился в заведении вместе со своей супругой. По неустановленным пока причинам у заявителя произошел конфликт с компанией других граждан, которые избили его, после чего скрылись.