Болельщики «Краснодара» поблагодарили Сергея Галицкого на флешмобе за подаренный таксисту с ДЦП автомобиль

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В краевом центре болельщики на 13-и минуте матча ФК «Краснодар» с «Уралом» провели флешмоб и поблагодарили Сергея Галицкого за помощь таксисту с ДЦП. Они били в барабан и скандировали: «Спасибо!».

В Краснодаре история водителя такси с ДЦП, которого местная жительница на видео несправедливо обвинила в том, что он под наркотиками получила счастливый конец. В дело вмешался ФК «Краснодар». Матвей Сафонов и Шапи Сулейманов вручили парню ключи от новой машины, современный слуховой аппарат и билеты на матч.

- Минута матча для акции выбрана неслучаи но, ведь в этом году наш клуб отметил свои тринадцатый день рождения, - марта в Instagram команды Галицкого.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что женщина, которая записала ролик, ехала в тот день в этой машине. Когда ей не понравился водитель, она потребовала остановить авто, а шофера попросила на выход. И возле машины начала отчитывать его.

На следующее утро Евгений приехал в таксопарк. Он сидел и плакал. Не мог объяснить, что произошло. Присылал ссылки на соцсети и показывал комментарии, в которых его незаслуженно оскорбляли.