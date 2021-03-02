В Краснодаре местная жительница спустила собаку на полицейского

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В краевом центре местная жительница спустила собаку на полицейского. Происшествие случилось в Прикубанском округе Краснодара. Младший лейтенант возвращался домой с дежурства. Вдруг услышал грозное рычание за спиной. Большая собака без намордника кинулась на сотрудника внутренних органов. К счастью, хозяйка – 45-летняя предпринимательница – подоспела во время. Но, видимо, ее оскорбило подобное отношение к ее питомцу, который конечно же «не кусается».

Женщина грубо ответила полицейскому и надела на собаку ошейник. Но потом передумала, продолжая оскорблять стража закона, снова отстегнула поводок и скомандовала: «Фас!». Полицейский едва успел запрыгнуть на стоящую рядом скамейку. Очевидно, получив достаточное моральное удовлетворение, женщина в конце концов отозвала собаку и ушла домой. А полицейский написал заявление, личность краснодарки удалось оперативно установить.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что служебная овчарка укусила полицейского-кинолога в Краснодаре, мужчина попал в больницу.