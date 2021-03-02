На Кубани гражданская жена заказала убийство своего бывшего сожителя за 500 тыс. рублей

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В Новороссийске гражданская жена заказала убийство своего бывшего сожителя за 500 тыс. рублей. О грозящей опасности мужчину предупредил друг, к которому дама обратилась, как к исполнителю преступления.

41-летний житель города-героя, как только узнал о коварном замысле, поспешил написать заявление в полицию. Он уточнил, что в заговоре участвовала и мать его сожительницы.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Анапе женщина убила сожителя, злоумышленницу задержали.

Инцидент произошел в Анапе на улице Заводской. 61-летний мужчина и 49-летняя женщина совместно проживали в частном доме. Между ними часто происходили ссоры.