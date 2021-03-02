Электропоезд «Ласточка» в Сочи насмерть сбила 25-летнего туриста из Костромы

Фото мэрии Сочи

Электропоезд «Ласточка» в Сочи насмерть сбил мужчину, внезапно появившегося на путях на участке железной дороги между Хостой и Адлером. Трагедия произошла неподалеку от хостинского ресторана «Престиж» накануне вечером.

По словам очевидцев, молодой мужчина зачем -то забрел на рельсы перед движущимся поездом. Электричка сигналила и пыталась экстренно затормозить, но появление незнакомца на путях было слишком неожиданным.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. Сотрудники транспортной полиции установили личность погибшего. Им оказался 25-летний житель Костромы, — сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Несколькими днями ранее электричка насмерть сбила пожилую женщину в Адлерском районе Сочи.