Начинается регулярное авиасообщение между Сочи и Махачкалой

Фото Международного аэропорта Сочи

Авиакомпания «Азимут» с 28 марта открывает регулярное авиасообщение между Сочи и столицей Дагестана-Махачкалой.

Новый рейс будет выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям.

- Вылет из Сочи – в 18.05, посадка в столице Дагестана – в 19.15. Вылет из Махачкалы – в 20.00, посадка в Сочи – в 21.05.,- сообщается на сайте авиаперевозчика.

Как ранее сообщала «Комсомолка», с 26 февраля возобновлено прямое авиасообщение между Сочи и Ереваном. Рейсы осуществляются раз в неделю, по пятницам.