В Краснодаре начато строительство детского сада на 80 мест

Администрация Краснодара

В микрорайоне Гидростроителей на улице Автолюбителей в скором времени появится еще один детский сад. Финансирование строительства проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Мы буквально недавно приступили к строительству детского сада. Забили первые десять испытуемых свай. Сняли показатели, и эти показатели - положительные. Буквально с сегодняшнего дня начинаем уже масштабное вдавливание свай, их порядка 240. Я думаю, что это займет около трех недель. Жителей просим в это время потерпеть. Данный объект до конца года должен быть достроен, - сообщил директор департамента строительства Артем Аганов.

Для малышни будет оборудовано 16 навесов, игровые и спортивные площадки общей площадью в 125 кв.м.

Одновременно с этим завершено строительство детского дошкольного учреждения на 300 мест по улице им. Героя Владислава Посадского. Как заявили строители, детский комплекс в 6 тыс. кв.м. они завершили досрочно.

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