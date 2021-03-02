В посылке жительницы Геленджика обнаружили сильнодействующий наркотик

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Сотрудниками Новороссийской таможни и полиции Геленджика в международном почтовом отправлении было найдено 72 капсулы с сильнодействующим веществом "Сибутрамин". Препарат был замаскирован в вещество типа бад «Циклональное похудание Волшебные бобы».

- Посылка прибыла из Республики Казахстан в адрес жительницы Геленджика, – рассказал начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новороссийской таможни Александр Чертков.

По результатам экспертизы установлено, что предъявленные на исследование образцы изъятого товара содержали сильнодействующее вещество "Сибутрамин" общей массой около 23 граммов.

Ввоз данных препаратов на территорию России запрещен.

По факту незаконного перемещения сильнодействующего препарата через таможенную границу ЕАС в отношении жительницы курортного города возбуждено уголовное дело.

«Сибутрамин» внесен в список сильнодействующих веществ и попадает под статью 234 УК Российской Федерации.

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