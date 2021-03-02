Школьники «Сириуса» создадут первый в мире детский банк семян дикой флоры России

Фото: ОЦ «Сириус»

Школьники образовательного центра «Сириус» создадут первый в мире детский банк семян дикой флоры России. Юные исследователи уверены, что взаимодействие региональных центров, ботанических садов по изучению и сохранению растений может стать основой для серьезных научных исследований.

Эта тема стала одной из основных на встретрече с участниками масштабного проекта – экспедиции вокруг страны «РоссиЯ – 2021», которая стартует 3 марта.

- Мы хотим с вашей экспедицией передать региональным центрам методики полевого сбора семян, которые помогут всем нам в тесном сотрудничестве с ботаническими садами России создать семенной банк растений природной флоры, - рассказали школьники.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что учащиеся «Сириуса» встретились с участниками экспедиции «РоссиЯ-2021».