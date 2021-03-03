Парк "Краснодар" сменил зимний облик

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

В парке "Краснодар" сняли с деревьев новогодние гирлянды, а со стадиона – снежинки. Теперь в зеленой зоне будут подсвечиваться лишь некоторые арт-объекты.

- Пришла пора сменить зимний облик. Вечерняя иллюминация отключена. Но некоторые «огоньки» продолжат радовать вас по вечерам. Будут светиться одуванчики, лотосы, шалфей и зелёные шары, - сообщили на официальной страничке парка Краснодар.

Стоит отметить, что на газонах уже можно увидеть, как распускаются цветы. Первыми здесь показались солнцу белые и желтые крокусы.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Ранее "Комсомолка" сообщала, что жители Кубани уже активно ждут потепления. Но, судя по прогнозам синоптиков, привычного мартовского тепла в этом месяце не будет. Хотя последние годы в начале весны всегда было солнечно и относительно тепло для этого времени года.