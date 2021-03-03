В Сочи новый спортивный комплекс на улице Донской будет построен до конца июня 2021 года

Фото мэрии Сочи

Новый спорткомплекс на Донской общей площадью более 840 квадратных метров строится в Сочи по профильной региональной программе На стройку направлено более 67 млн рублей из регионального и городского бюджетов.

Здесь уже начались работы по созданию фундамента на сваях. Завершить строительство намечено до конца июня 2021 года.

Комплекс будет предназначен для занятий игровыми видами спорта. Здесь начнут работу секции бадминтона, баскетбола, волейбола и настольного тенниса. Есть помещения и для занятия борьбой.

В последние годы Сочи создано около 70 тысяч мест для дополнительного образования детей. Развитие массовой физкультуры и спорта местные власти считают важной задачей. На курорте работают секции по более чем 90 видам спорта.

— порт в Сочи стало нормой жизни, и на курорте разработаны для этого все условия. Сочинцы от мала до велика занимаются в спортивных учреждениях города, многие тренируются на придомовых спортивных и воркаут-площадках. Результатами такой деятельности являются победы сочинцев на всероссийских и международных соревнованиях, – рассказал вице-мэр Сочи Владимир Морозов.

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