В Сочи завершено строительство ливневого коллектора на улице Урожайной

Фото мэрии Сочи

Новый коллектор длиной 150 метров поможет тысячам жителей улицы Урожайной в Адлерском районе курорта избежать подтопления автодороги и дворов в домах во время нередких сочинских ливней.

Здесь уже заканчивается восстановление дорожного покрытия после работ, тут же благоустраивают прилегающую территорию.

- Прежняя сеть ливневой канализации не обеспечивала эффективного отвода дождевых стоков. Специалистами МУП «Водосток» были проработаны и выполнены мероприятия по организации полноценной работы ливневой системы, — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Сочи Артур Рогонян.

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