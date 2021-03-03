В Сочи после снегопадов вновь открыта для посещений башня на горе Ахун

Фото Сочинского нацпарка

В Сочи с 3 марта вновь открыта для посещения знаменитая смотровая башня на горе Ахун, расположенная на высоте более 600 метров над уровнем моря в Сочинском нацпарке.

До этого, в середине февраля сама башня и проезд по автотрассе к ней были закрыты из-за мощных снегопадов и гололеда.

В Сочинском нацпарке обратились к туристам с просьбой быть максимально осторожными при посещении башни. Ступеньки, ведущие наверх, к смотровой площадке могут обледенеть.

- Утвержден график дежурства для обеспечения сопровождения групп с целью одновременного посещения не более 20 человек и нахождения на объекте не более 20 минут. Временные промежутки между посещениями — 15 минут,- сообщает пресс-служба нацпарка.

Ахунская башня открыта для посещений с 9 до 17 часов днем, и с 17 часов до полуночи вечером и ночью.