Обучающий семинар по молодежной политике пройдет в Краснодаре с 10 по 12 марта

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Специалисты узнают об актуальных программах корпоративного обучения, маркетинговых основах в сфере реализации молодежной политики. Необходимость проведение подобных семинаров возникла из-за существенного разрыва между поколениями и недопонимания друг друга.

- Методы работы с молодежью, которые мы применяли последние несколько лет, устарели. Разрыв между разными поколениями увеличился, и важно принять меры, чтобы мы смогли его преодолеть, - считает вице-губернатор края Анна Минькова.

Она отметила, что в конце 2020 года был принят Федеральный закон о молодежной политике: существенно расширились цели и основные направления молодежной политики, появилась новая профессия – специалист по работе с молодежью.

В Краснодарском крае проживает полтора миллиона молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, уточняет пресс-служба администрации края.

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