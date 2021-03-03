Перевозка экспортного зерна из Краснодарского края выросла на 39%

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Морские перевозки зерна на 1 марта 2021 года через порт Кавказ увеличились на 62%. С января по март отгрузка зерна и продуктов его переработки через порты Краснодарского края выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Республика Адыгея и Республика Крым за январь 2021 года на экспорт отправили 2,6 млн тонн зерна и продуктов его переработки. Это на 50% больше, чем годом ранее.

Большая доля экспортируемого зерна приходится на пшеницу. Ее основными импортерами традиционно являются Египет, Турция, Пакистан, Иран, Бангладеш и еще 31 страна мира.

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Несмотря на непростые погодные условия в 2020 году, урожай зерновых в Краснодарском крае превысил 9,4 млн тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур. Основная часть приходится на пшеницу, урожай которой составил более 8 млн тонн. (читать далее).